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The Telegraph: экономика Британии ухудшилась до кризисного состояния из-за цен на газ

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Экономическая ситуация в Британии будет ухудшаться до состояния экономического кризиса 2008 года. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на различных топ-менеджеров энергетических компаний и правительственных чиновников.

Эксперты считают, что текущая ситуация в Британии схожа с периодом краха банка Northern Rock и коллапсом фирмы Lehman Brothers через год. Поэтому в ближайшее время высокие цены на газ приведут рынок британской энергетики «к фиаско», а сам кризис закончится нескоро.

Аналитики отмечают, что власти могут провести разовый сбор с компаний на фоне экстремальных цен. Однако подобная мера ошибочна и может привести к прекращению инвестиций в отрасль.

В правительстве заявили, что постоянно взаимодействуют с представителями энергетики и собираются защитить потребителей всеми возможными способами от роста цен.

В начале ноября три энергокомпании в Британии (Omni Energy, Ampoweruk и Zebra Power), которые обслуживают десятки тысяч потребителей, объявили о своем закрытии. Также о прекращении своей деятельности объявила еще одна фирма, MA Energy, которая занимается обслуживанием предприятий. С начала сентября прекратили свою деятельность уже 17 компаний.

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