В «Газпроме» заявили, что запасы газа на Украине опустились до исторического минимума

В «Газпроме» заявили, что запасы газа в подземных хранилищах Украины на 24 декабря снизились до исторического минимума для этого времени, на 1 млрд кубометров меньше, чем на начало закачки. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале компании.

«Украина с 24 декабря вошла в зону исторического минимума по запасам газа в ПХГ – 14,37 млрд куб. м, это на 9,9 млрд куб. м ниже показателя прошлого года и уже на 1 млрд куб. м меньше, чем на начало закачки в апреле этого года», — говорится в сообщении.

По данным «Оператора ГТС Украины», запасы газа в украинских хранилищах составляют около 14,26 млрд. куб. м.

Ранее глава компании «Нафтогаз » Юрий Витренко заявил, что Украина не может пока обеспечить поступление газа из альтернативных РФ источников.

Витренко обратил внимание, что для появления альтернативы российскому газу надо модернизировать систему газопроводов в Польше.

«Чтобы физически оттуда газ мог поступить на Украину или, к примеру, газ из Германии через Польшу мог поступать в Украину, для этого на польской стороне ближе к территории Украины нужно эти «узкие места» расширять, расшивать, инвестировать в инфраструктуру», — добавил топ-менеджер.

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, соглашение предусматривает транзит через территорию Украины по 40 млрд. куб. м газа ежегодно с 2021 по 2024 год на основе правила «Качай или плати»: российский «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.