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«Газпром» показал максимальный за пять лет суточный отбор газа

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Global Look Press

«Газпром» вывел суточный отбор из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) на максимум впервые с 2016 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Максимальный суточный отбор газа необходим, чтобы обеспечить надежные поставки топлива потребителям во время аномально низких температур.

Так, поставки газа российским потребителям из газотранспортной системы монополиста достигли 1,656 млрд кубометров в сутки.

С 22 декабря «Газпром» работает в режиме осенне-зимних максимумов из-за того, что в некоторых регионах России наблюдается аномально низкая температура.

Отбор газа из подземных хранилищ Европы 21 декабря составил 762 млн кубометров, это рекордный показатель с начала отопительного сезона, а также рекордный уровень для этого дня за все время наблюдений.

Отмечается, что наполненность европейских хранилищ сократилась до 62,9 млрд кубометров (58,3%), что на 22 млрд кубометров меньше по сравнению с 2020 годом.

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