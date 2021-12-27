АТОР: туроператоры в этом году заработали меньше, чем в 2020-м

Туроператоры в 2021 году заработали меньше, чем в 2020 году, однако ситуация на туристическом рынке улучшилась. Об этом в интервью АТОР заявил генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

По словам Мурадяна, в 2021 году открылось больше направлений и стран, в некоторых государствах были сняты ряд ограничений по въезду, выросло количество авиарейсов. Если сравнивать 2021 год с «локдауном» 2020 года, то он стал куда выгоднее, как по выездному, так и внутреннему туризму.

«Год действительно легким не был. Самым большим огорчением для туротрасли стало введение ограничений для непривитых туристов в середине лета в Краснодарском крае. И именно эти, во многом нелогичные, меры и помешали стране в итоге увидеть рекордные показатели по внутреннему потоку», — отметил Мурадян.

Высоким продажам туров за границу помешали ограничения в тех странах, куда запретили летать россиянам. Также этому способствовало отсутствие возможности более мелким туроператорам работать в своей нише: в итоге все компании продавали любые направления.

Эксперт считает, что 2021 год для туроператоров оказался менее маржинальным, чем 2020-й. В целом, пандемия для некоторых участников рынка стала «вынужденной паузой» в развитии.

Ростуризм готовит изменения в законодательство о туризме, которые позволят туристу в случае банкротства туристической фирмы получить минимальную гарантированную компенсацию. Об этом 27 декабря сообщила глава ведомства Зарина Догузова.