РАЭК предупредила о вероятном подорожании аренды на 20% из-за новой системы Минстроя

При создании Государственной информационной системе (ГИС) аренда жилья может подорожать в среднем на 20%. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК).

Согласно текущей версии законопроекта об обелении рынка арендного жилья, ГИС должна стать единственным регистратором всех сделок в этом сегменте. Если проект будет принят в нынешнем виде, то цену на аренду жилья могут вырасти на 15–20%.

Эксперты рынка жилья считают, что ГИС может создать проблемы не только арендаторам и арендодателям, но бизнесу и государству. Так, система может стать налоговым агентом, который будет взимать налог с арендодателей, причем в законопроекте не упоминаются самозанятые. Получается, что ГИС будет брать со всех стандартную ставку НДФЛ в 13%, а самозанятые не смогут пользоваться льготной ставкой в 4%.

В Минстрое пояснили, что планируется возможность выбора режима самозанятого в приложении «Мой налог». Для этого необходимо обозначить этот факт в ГИС и тогда льготная ставка сохранится.

Также спровоцировать рост цен на аренду может превращение оператора ГИС в монополиста. В частности, проект не предусматривает прием платежей такими игроками рынка, как «Авито» или «Циан», что ставит под угрозу их работу.

Эксперты полагают, что из-за ГИС увеличится количество «серых» договоров, а число самозанятых снизится, что приведет к массовому отказу от безналичных платежей. Так что в нынешнем виде законопроект несет риски, о которых предупреждает РАЭК. Но, с другой стороны, аренду квартир больше нельзя оставлять в «тени».

Вывод из серой зоны рынка аренды жилья до 2030 года — трудная, но достижимая задача. Такое мнение 22 декабря выразили опрошенные эксперты.