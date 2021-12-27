En+ Group и РУСАЛ «озеленят» свои офисы

Компания En+ Group с 2022 года перейдет к формату «зеленых офисов» в головных компаниях энергетического и металлургического бизнеса.

Концепция «зеленый офис» предполагает создание рабочего пространства с внедрением экологически эффективных инженерных решений, которые помогают сократить потребление ресурсов. Решение полностью соответствует ESG-принципам компании, приоритет развития которых определил еще основатель группы Олег Дерипаска. Уже в январе в московских офисах компании появятся специальные контейнеры для раздельного сбора стекла, металла и пластика, а также сложносоставной упаковки типа тетрапак. Партнером проекта стал официальный оператор по вывозу и утилизации отходов в Юго-Западном и Западном административных округах Москвы компания «МКМ-Логистика».

«Достижение национальных целей по сортировке 100% отходов и снижению захоронения на 50% невозможно без активного участия бизнеса. Отходы — это ценное вторсырье. Его можно и нужно отправлять на переработку и заново пускать в оборот. Создание устойчивой системы обращения с отходами и переход страны на экономику замкнутого цикла — это необходимые условия для успешной реформы обращения с отходами. И только вместе — государство, общество, бизнес — мы можем этого достичь», — отметил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.

Стоит отметить, что на предприятиях компаний En+ Group успешно функционирует система экологического менеджмента на основе международного стандарта ISO 14001:2015. Она направлена на рациональное использование природных ресурсов и минимизацию негативного влияния на окружающую среду. Реализация концепции «зеленых офисов» является еще одним шагом к достижению нулевого баланса выбросов парниковых газов.

«В среднем за год один человек производит 0,5 т отходов, от 60 до 80% из этого объема составляют вторичные материальные ресурсы, вполне пригодные для дальнейшей переработки. Правильно организованные сбор и переработка вторсырья будут способствовать экономии энергоресурсов, улучшению общей экологической обстановки и качества жизни. Мы хотим, чтобы бережное и ответственное отношение к окружающей среде стало не просто корпоративным принципом, а образом мышления и драйвером каждодневных решений всех наших коллег по команде», — отметила директор по устойчивому развитию компании РУСАЛ Ирина Бахтина.