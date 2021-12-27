В Госдуме поставили под сомнение эффективность мер ЦБ по сбору данных для борьбы с казино

Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров и намерен собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают платежные услуги для физлиц при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров. В беседе с «Газетой.Ru» зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что этим должна заниматься налоговая служба.

«Как я понимаю, эти онлайн-казино зарегистрированы за пределами Российской Федерации. И даже если будет установлено, что, например, я регулярно перечисляю деньги онлайн-казино, то все равно никто ничего с этим сделать не сможет. Можно, конечно, закрыть соответствующие счета, но откроются другие, уже с другой классификацией. А если я что-то получаю от онлайн-казино и [хотят] взять налоги с моего выигрыша, то, простите, опять-таки [этим должен заниматься] не Банк России, а налоговая служба. И у меня ощущение, что они могут с этим вполне справляться и без ЦБ», — сказал он.

Делягин добавил, что если бы Центробанк действительно планировал следить за всеми переводами физлиц, то инициатива была бы бесполезной, так как этим уже занимается Федеральная налоговая служба. Он отметил, что не стоит опасаться массовой утечки данных после введения новых мер Банка России.

«Естественно, сейчас народ возбудится, что пойдет утечка данных. Вообще-то утечка данных идет прекраснейшим образом, как я понимаю, из многих банков, судя по всем этим сливам информации», — заключил он.

Ранее РБК сообщил, что ЦБ начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Позднее в Банке России пояснили, что не планируют вводить новую отчетность.

«Мы планируем собирать обезличенные данные от тех банков, которые оказывают услуги по p2p платежам исключительно при наличии риска использования их платформ для нелегальных операций онлайн-казино и букмекеров», — сообщил ЦБ.