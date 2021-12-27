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ЦБ отреагировал на данные о планах усилить контроль за переводами физлиц

ЦБ: работа Банка России не предполагает тотального контроля за операциями физических лиц

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Евгений Биятов/РИА «Новости»

В Банке России отреагировали на появившиеся в СМИ данные о том, что якобы со следующего года Центробанк (ЦБ) возьмет под контроль все денежные переводы россиян, и объяснили, что собираются усилить контроль за нелегальными операциями букмекеров и онлайн-казино, а не граждан страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что о «тотальном контроле» банковских операций граждан России речь не идет, а проводимые финансовой организацией меры связаны со стремлением обнаружить зоны риска, в которых используют оформленные на подставных физлиц банковские карты и кошельки криптовалютных обменников.

«То есть речь идет о злоупотреблениях — огромных суммах за считанные часы в адрес одних и тех же получателей, когда понятно, что это не обычные расчеты, которыми пользуются граждане или малый бизнес, а очевидная попытка проведения нелегальных операций», — подчеркнули в Центробанке.

Ранее сообщалось, что ЦБ с 2022 года начнет запрашивать у банков данные по всем денежным переводам между физическими лицами для борьбы с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, принимающим оплату на личные карты.

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