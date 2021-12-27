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«Газпром» вновь отказался бронировать мощности «Ямал-Европа» из-за невостребованности

GSA: «Газпром» отказался бронировать мощности газопровода «Ямал-Европа» на понедельник

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Виктора Толочко/РИА «Новости»

Во время дополнительной секции аукциона «Газпром» вновь не забронировал мощности газопровода «Ямал-Европа» на понедельник, 27 декабря, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные платформы GSA Platform.

«Газпром» не стал бронировать мощности «Ямал-Европа» на декабрь целиком, используя возможности только ежедневного бронирования — при этом в первой половине декабря компания бронировала по 31,4 миллиона кубометров в сутки из доступных 89,1 миллиона кубометров.

Тем не менее, начиная с 17 декабря, «Газпром» начал постепенно снижать объемы бронирования.

Ранее стало известно, что «Газпром» неделю не бронировал мощности «Ямала — Европы» для транзита газа.

На 17 декабря компания выкупила 27 млн. куб. м газа, а на 20 декабря — 3,8 млн. из доступных 89,1 млн. куб. м. В четверг, 23 декабря, предложение на дополнительной сессии осталось невостребованным. Аналогичная ситуация сохранилась и на следующий день.

Накануне официальный представитель компании Сергей Куприянов заявил, что все обвинения в адрес «Газпрома» в недостаточных объемах поставок газа на европейский рынок беспочвенны. По его словам, «Газпром» готов поставлять дополнительные объемы газа в рамках действующих долгосрочных контрактов. При этом цена этих поставок ниже, чем спотовые цены, подчеркнул Куприянов.

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