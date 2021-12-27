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Субсидии за нерабочие дни в России в размере 30,5 млрд руб. выдали 2,38 млн сотрудникам

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Заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова рассказала, что субсидии за нерабочие дни получили 2,38 млн сотрудников, работающих в российских субъектах малого и среднего предпринимательства (МСП), а также социально ориентированных НКО. Как рассказала чиновница ТАСС, общая сумма выданных средств составила 30,5 млрд рублей.

Субсидии выдавались из расчета одного МРОТ (12 792 рубля) на одного сотрудника. Для их получений требовалась подача заявки. Прием заявок продолжался с 1 ноября по 15 декабря на сайте Федеральной налоговой службы России. В список пострадавших от пандемии отраслей вошло 21 направление бизнеса.

2 млн 383 тыс. человек, которые получили материальную поддержку, представляют свыше 620 тыс. компаний, ИП и НКО. На последних, по словам Илюшниковой, пришлось 10% выплат.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР) внес в Госдуму законопроект, предусматривающий обнуление ставок по налогам на имущество организаций и физических лиц и по земельному налогу на время действия ограничительных мер. Но собеседники «Газеты.Ru» уверены, что любые попытки снизить налоговую нагрузку на бизнес обречены на провал.

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