Правительство увеличило финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье до 33 млрд рублей

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предполагает увеличение объема федерального финансирования на развитие территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае с 6 млрд до 33,6 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте правительства.

Как уточняется, средства на развитие территории опережающего развития будут выделены в рамках финансирования мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». В регионе всего создано 22 подобных территории, в финансирование которых вложено уже более 1,4 трлн руб. частных инвестиций. Кроме того, было создано более 45 тыс. рабочих мест.

Отмечается, что указанные средства для финансирования «Надеждинской» пойдут на создание транспортной и инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов перспективных и действующих резидентов ТОР. Среди них проекты в логистической и транспортной сферах, дерево- и рыбопереработки, производства продуктов питания и стройматериалов, а также комплексный проект, предполагающий создание города-спутника.

Ранее стало известно, что правительство России рассматривает возможность создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке. В качестве одного из вариантов Минвостокразвития предложило объединить города Владивосток и Артем, а между ними построить город-спутник.