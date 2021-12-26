Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Из резервного фонда правительства возьмут 1,35 млрд руб. на премии сотрудникам... 01:17
Семин рассказал, в чем нет равных вратарю сборной России Хайкину 01:16
Центробанк начнет контролировать все денежные переводы между россиянами 01:15
Главком Сухопутных войск Салюков сообщил о завершении госиспытаний... 01:01
В Японии не будут спрашивать пол ребенка при поступлении в школу 00:59
Канадский хоккеист рассказал, что его шокировало в Москве 00:56
В США заявили, что Россия является сверхдержавой 00:53
Сокуров отказался комментировать слова Кадырова о разжигании ненависти... 00:44
Экс-вратарь «Зенита» победил в шоу «Звезды в Африке» 00:42
Кадыров обвинил Сокурова в разжигании конфликта на Северном Кавказе 00:31

Правительство увеличило финансирование ТОР «Надеждинская» в Приморье до 33 млрд рублей

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Газета.Ru

Российский премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение, которое предполагает увеличение объема федерального финансирования на развитие территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» в Приморском крае с 6 млрд до 33,6 млрд рублей. Информация об этом размещена на сайте правительства.

Как уточняется, средства на развитие территории опережающего развития будут выделены в рамках финансирования мероприятий госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». В регионе всего создано 22 подобных территории, в финансирование которых вложено уже более 1,4 трлн руб. частных инвестиций. Кроме того, было создано более 45 тыс. рабочих мест.

Отмечается, что указанные средства для финансирования «Надеждинской» пойдут на создание транспортной и инженерной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов перспективных и действующих резидентов ТОР. Среди них проекты в логистической и транспортной сферах, дерево- и рыбопереработки, производства продуктов питания и стройматериалов, а также комплексный проект, предполагающий создание города-спутника.

Ранее стало известно, что правительство России рассматривает возможность создания первого города-миллионника на Дальнем Востоке. В качестве одного из вариантов Минвостокразвития предложило объединить города Владивосток и Артем, а между ними построить город-спутник.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть