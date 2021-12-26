Захарова назвала претензии ЕС к России в ВТО «глупостью»

Претензии Евросоюза к политике импортозамещения России, с которыми они обратились во Всемирную торговую организацию, являются глупостью. Такую позицию высказала официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Глупость, потому что импортозамещение стало ответом на санкции ЕС против России. Брюссель долго рассказывал, что нашу страну «жестко наказали». Что там «жестко» — садомазохистски», — написала Захарова.

Кроме того, по ее словам, жалоба показывает несамостоятельность политики ЕС. Она напомнила, что в 2014 году в то время вице-президент США Джо Байден рассказал, что страны Европы не были готовы к введению санкций против России в связи с событиями на Украине.

«Более того, они и не хотели их вводить, но Обаме пришлось поставить Европу в трудное положение и заставить ее действовать против России, несмотря на риск экономического ущерба для себя. Страны Евросоюза согласились на это только под сильным давлением Вашингтона, и это давление было обусловлено стремлением Америки нанести российской экономике как можно больший урон <...> именно усилия Белого дома позволили США и ЕС объединиться», — заявила Захарова, добавляя, что при этом Байден не говорил, «сколько Брюссель за это заплатит».

Накануне газета «Известия» со ссылкой на текст жалобы ЕС писала, что Евросоюз оценил в €290 млрд свои претензии к России за «незаконную дискриминацию» европейских товаров. Жалоба связана с тремя мерами политики импортозамещения России — оценкой заявок на госзакупки, получением предварительных разрешений для закупки продукции машиностроения за рубежом, а также национальными квотами при закупках.

Однако на следующий день Минэкономразвития России опровергло информацию о 290 млрд евро, указывая на то, что правила ВТО не предполагают возможности выплат компенсаций. В ведомстве пояснили, что требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер РФ, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО.