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Bloomberg: трейдеры прогнозируют высокие цены на газ в Европе до 2023 года

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Алексей Витвицкий/РИА «Новости»

Цены на газ в Европе останутся высокими весь следующий год, в том числе в летние месяцы. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Цены на форвардные контракты за последний месяц выросли более чем вдвое, и трейдеры полагают, что беспрецедентный рост продлится до начала 2023 года. Газ будет дорогим даже в жаркую погоду», — пишет агентство.

Так, цены на летние контракты на этой неделе превысили 100 евро (113 долларов) за мегаватт-час, что является самым высоким показателем за всю историю торгов. При этом газопровод «Северный поток — 2», как заявили в Германии, не будет одобрен в первой половине 2022 года. Это, полагают трейдеры, может привести к ограничению поставок летом, когда Европе понадобится газ для заполнения хранилищ.

Старший аналитик Rystad Energy в Норвегии Каушал Рамеш отметил, что пока не видит обстоятельств, способствующих снижению цен. Повышение цен на форвардные контракты «предполагает еще один год нестабильности и сохранение высоких цен», резюмировал он.

Ранее агентство писало, что для преодоления энергетического кризиса в Европе необходимо как можно быстрее перейти на более чистые виды энергии. В материале также сказано, что лидерам стран Европы следует сократить импорт российского газа и расширить доступ к альтернативным источникам энергии, что даст континенту и пользу, и улучшение климата. Это предполагает новые инвестиции в инфраструктуру, газохранилища, расширение использования ядерной энергии.

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