На Украине нашли способ избежать энергетической катастрофы

Депутат Верховной Рады Юрий Бойко заявил, что смена правительства поможет избежать энергетической катастрофы. Об этом сообщается на сайте партии «Оппозиционная платформа — за жизнь!».

«Вместо того, чтобы спасать Украину от энергетического кризиса, власть усугубляет его. Поэтому замена правительства сейчас актуальна как никогда. Если на смену этому кабмину придут профессионалы, Украина избежит энергетической катастрофы», — заявил Бойко.

По его словам, именно правительство виновато в сложившихся обстоятельствах, а также в «уничтожении промышленности».

Ранее российский «Газпром» снизил транзит газа через Украину на 20% — со 109 млн кубометров до 87,7 млн кубометров в сутки.

По мнению главы украинского оператора, снижение поставок газа в Евросоюз сейчас «говорит, что это не экономические решения, а политические, которые направлены на усиление давления на ЕС с целью запуска «Северного потока-2» на условиях России». Его заключение объясняется тем, что цена на газ недавно выросла до $2000 за тыс. куб. м.