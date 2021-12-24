В Германии сообщили о резком подорожании газа и электричества

В 2021 году цены на газ и электричество для потребителей в Германии увеличились в среднем на 46,6% и 18,6% соответственно. Об этом пишет газета Handelsblatt, ссылаясь на оценки портала для потребителей Verivox.

По его информации, в начале года семья, потребляющая в год 4000 киловатт-часов электроэнергии, в годовом выражении платила €1171, в декабре этот показатель достиг €1386. Согласно оценкам экспертов, в будущем году также ожидается рост цен. Уже 280 из 800 региональных поставщиков электроэнергии в ФРГ анонсировали повышение цен в январе-феврале в среднем на 7,6%.

Как сообщает издание, газ также подорожал. Так, в начале текущего года домохозяйство «с потреблением 20 тысяч киловатт-часов» в годовом исчислении платило €1162, то в декабре этот показатель увеличился до €1704 (на 46,6% или €542). К настоящему моменту 515 из около 700 поставщиков газа уже объявили о повышении цен на 23,1% в январе-феврале. В районах, где стоимость голубого топлива уже выросла, расположено порядка 32 млн домохозяйств.

В материале говорится о различных причинах подорожания. Среди них — рост цен на газ, уголь и нефть на фоне восстановления мировой экономики, холодная зима в 2020 году.

Ранее стало известно, что семь немецких энергокомпаний с начала октября прекратили свою работу и частично обанкротились из-за высоких цен на газ.