Оператор Украины заявил, что «Газпром» снизил транзит газа через страну

Российский «Газпром» снизил транзит газа через Украину на 20% — со 109 млн кубометров до 87,7 млн кубометров в сутки. Об этом сообщил глава «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

««Газпром» снова не начал бронировать помощь в «Ямал-Европе»» и сократил транзит через Украину со 109 млн м3 в сутки до 87,7 млн», — написал Макогон.

По мнению главы украинского оператора, снижение поставок газа в Евросоюз сейчас «говорит, что это не экономические решения, а политические, которые направлены на усиление давления на ЕС с целью запуска «Северного потока-2» на условиях России». Его заключение объясняется тем, что цена на газ недавно выросла до $2000 за тыс. куб. м.

Он также сообщил о рекордном отборе Европой газа из собственных хранилищ.

Ранее агентство Bloomberg писало, что в европейских странах наблюдается энергетический кризис. Перебои с поставками энергоносителей привели к тому, что цены на них достигли рекордно высокого уровня, что чревато обострением и без того тревожного положения на Украине.

Авторы материала полагают, что для преодоления кризиса необходимо как можно быстрее перейти на более чистые виды энергии. По их мнению, лидерам стран Европы следует сократить импорт российского газа и расширить доступ к альтернативным источникам энергии, что даст континенту и пользу, и улучшение климата. Это предполагает новые инвестиции в инфраструктуру, газохранилища, расширение использования ядерной энергии.

По состоянию на 24 декабря Европа выкачала из своих подземных хранилищ более 41% газа, закачанного в этом году.