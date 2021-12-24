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Цена на газ в Европе опустилась ниже $1200 за тысячу кубометров

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Reuters

Во время торгов цена на газ в Европе в пятницу, 24 декабря, упала ниже $1200 за тысячу кубометров впервые с начала октября, следует из данных биржи ICE.

К 15.20 мск стоимость январских фьючерсов на газ в Европе составляла $1189 за тысячу кубометров. Цена потеряла уже почти четверть по сравнению с началом торгов 24 декабря, когда стоимость топлива была $1550.

21 декабря стоимость газа в Европе стремительно росла – были преодолены отметки в $1800, $1900 за тысячу кубических метров. Был побит исторический рекорд — $2000 за тысячу кубов, в какой-то момент цена 1 тыс. кубометров газа составляла $2190,4.

Эксперты связывают исторически высокий уровень со снижением прокачки газа по трубопроводу «Ямал-Европа» и возможным похолоданием в Европе. Сейчас в Берлине и других городах Западной Европы около нуля градусов.
В начале октября был установлен предыдущий рекорд цен на газ – ноябрьский фьючерс стоил более $1900.

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