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Риелторы назвали самые дорогие пентхаусы Москвы

Knight Frank: в столице выставили на продажу пентхаус за 3,15 млрд рублей

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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Региональный директор департамента городской недвижимости консалтинговой компании Knight Frank Андрей Соловьев рассказал в разговоре с РИА Недвижимость о наиболее дорогостоящих пентхаусах Москвы, которые продаются в настоящее время.

На первом месте оказался расположенный в жилом комплексе премиум-класса Fairmont Residences около станции метро «Маяковская» пентхаус площадью более тысячи кв. м, его цена достигает 3,15 млрд рублей.

Второй по стоимости пентхаус находится в клубном доме «Гранатный, 8» на Патриарших прудах. Эта 13-комнатная квартира стоит 2,65 миллиарда рублей.

Третье место занимает пентхаус, который располагается в небоскребе «Федерация» делового центра «Москва-Сити», — 2,6 млрд рублей.

Ранее РБК написал со ссылкой на Knight Frank, что Москва и Санкт-Петербург выбыли из первой десятки городов мира с самым быстрым ростом цен на недвижимость.

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