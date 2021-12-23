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Цена на газ в Европе опустилась ниже $1500 за тысячу кубометров

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Joerg Sarbach/AP

Во время торгов цена на газ в Европе в четверг, 23 декабря, упала ниже $1500 за за тысячу кубометров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

Стоимость январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до $1 478 за 1 тыс. куб. м, или €126,3 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Общее снижение цены на голубое топлива с начала четверга составляет уже свыше 27%.

21 декабря цена на газ впервые в истории взлетела выше $2000 за тысячу кубометров.

Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг топливного дефицита в Евросоюзе. В случае прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у потребителей в Европе останется лишь маршрут «Северный поток — 1», посчитали эксперты накануне. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года, считают эксперты.

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