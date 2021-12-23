Оценка дивидендных выплат нефтегазовой компании «Роснефть» в течение следующего года выросла до 55 рублей на акцию. Об этом свидетельствуют расчеты сервиса Bloomberg Dividend Forecasts.

Как отмечают аналитики сервиса, оценка дивидендных выплат «Роснефти» увеличилась на 32% по сравнению с предыдущей оценкой в 41,80 рубля на акцию.

В этом году полугодовые дивиденды «Роснефти» в 2021 году составили 18,03 рубля, а предыдущий прогноз по дивидендной доходности составлял 7,27%. Однако новая расчетная дивидендная доходность «Роснефти» — 9,56%, что на 111 базисных пунктов выше, чем доходность десятилетних казначейских облигаций РФ с показателем 8,45%.

Bloomberg также прогнозирует, что дивидендная доходность участников индекса MOEX Russia в следующие 12 месяцев будут на уровне 8,73%.

Ранее крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. «Роснефть» стала единственной российской компанией, вошедшей в этот список.

J.P. Morgan отметил в качестве важного фактора привлекательности «Роснефти» реализацию проекта «Восток Ойл». По мнению аналитиков американского банка, этот проект еще практически не учтен в оценке акций «Роснефти». При этом «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%. Еще одним важным фактором инвестпривлекательности «Роснефти» аналитики J.P. Morgan назвали привлекательную дивидендную доходность компании, которую они ожидают на уровне 11-13% в 2022 - 2023 гг.

Второй по величине инвестбанк США – Bank of America Merril Lynch – также добавил «Роснефть» в свой глобальный список. Банк считает, что акции компании обладают потенциалом роста на 40%. Также у нее один из самых низких показателей удельных затрат на добычу на фоне самых больших запасов.

Goldman Sachs также выпустил позитивный отчет по «Роснефти». Среди конкурентных преимуществ компании аналитики банка выделили привлекательную доходность компании, а также потенциал долгосрочного роста добычи. Банк ожидает, что дивиденды «Роснефти» по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом вырастут примерно в 7 раз и еще на 15% и 5% по итогам 2022 и 2023 годов, соответственно.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Bank of America Merril Lynch – 11,2 доллара, Raiffeisen Bank – 11 долларов. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций «Роснефти» на уровне 10,5 долларов за GDR.