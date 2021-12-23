Шри-Ланка решила оплатить чаем поставки иранской нефти

Правительство Шри-Ланки предложило Ирану оплатить нефтяные поставки чаем. Об этом сообщает издание Reuters.

За последние четыре года Шри-Ланка должна выплатить Ирану $251 млн. Из-за того, что денег на погашение долга у страны практически нет, правительство решило, что может ежемесячно отправлять в Иран чай. Стоимость каждой ежемесячной поставки — $5 млн.

Также Шри-Ланка должна выплатить внешние долги в 2022 году, которые увеличатся до $4,5 млрд. Из них $500 млн необходимо будет выплатить уже в январе 2022 года в виде ценных бумаг. При этом к ноябрю 2021 года золотовалютные резервы страны наоборот сократились и сейчас составляют $1,6 млрд.

Шри-Ланка является одним из крупнейших производителей чая. В 2020 году страна заработала на его экспорте $1,24 млрд.

В конце мая сообщалось, что из-за засухи и вспышек Covid-19 на северо-востоке Индии в мире могут снова вырасти цены на черный чай. Россия — его крупнейший в мире импортер. Вслед за Индией цены могут подняться в Кении и Шри-Ланке.