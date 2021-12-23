«Нафтогазу» предсказали покупку газа по $1800 за тысячу кубометров

Украинский «Нафтогаз» будет покупать на европейских биржах у Евросоюза газ по цене не менее 1600 за тысячу кубометров. Об этом РИА «Новости» заявил украинский экономист, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

«На всю зиму нужно было порядка 2 млрд кубометров газа, чтобы снизить риски прохождения отопительного сезона, но так как в зиму мы уже вошли, то нужно меньше. Что касается цены, то она будет близкой к биржам стран Евросоюза, это очень дорого, это $1800 и выше», — отметил экономист.

По его словам, в октябре и ноябре закупки газа все еще производились. После того, как цена на топливо резко выросла, закупки, скорее всего, решили приостановить. При цене в $1500 за тысячу кубометров необходимо отдать $3 млрд. Но таких огромных сумм для оплаты в «Нафтогазе» сейчас нет.

«В «Нафтогазе» пытаются как-то выйти из ситуации, не закупать много, и как-то проскочить. Чем это закончится – увидим по итогам зимы», — заявил Марунич.

Несмотря на рекордный рост цен на газ, покупка топлива у России не будет производиться. Это связано с тем, что ситуация на Украине относительно стабильная и тарифы для населения не меняются, заключил специалист.

В начале декабря экс-министр жилищно-коммунальных услуг Украины, депутат Рады от фракции «Батькивщина» Алексей Кучеренко заявил, что Киев в ближайшие месяцы может обратиться к «Газпрому» для закупки газа.