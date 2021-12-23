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Глава «Нафтогаза» Витренко допустил, что «Северный поток — 2» «не запустят вообще»

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Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил в интервью «РБК Украина», что газопровод «Северный поток — 2» могут вообще не запустить.

По его словам, на Украине полагали, что «самым негативным сценарием» станет запуск газопровода в мае, но теперь «процесс еще больше затягивается». Витренко предположил, что «Северный поток — 2» «не запустится до конца первого полугодия», также есть вероятность, что он «не запустится вообще».

Витренко спросили, сохранятся ли цены на газ в Европе в случае незапуска СП-2. Глава «Нафтогаза» ответил, что не ожидает падения цен и после запуска газопровода. По его мнению, с введением «Северного потока — 2» Россия «физически прекратит транзит через Украину», что еще больше усугубит ситуацию на европейском газовом рынке.

Глава «Нафтогаза» заявил, что Украина в любом случае будет закупать газ, так как стране не хватает собственной добычи, «по крайней мере до тех пор, пока не снизится потребление» населением.

Ранее Витренко заявил, что Украина будет терять около $2 млрд в год, если «Северный поток — 2» будет запущен, что эквивалентно примерно полутора процентам ВВП страны.

«Северный поток — 2» предполагал строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии — от порта Усть-Луга в Ленинградской области до Грайфсвальда.

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