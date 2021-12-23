«Новатэк» заключил первое соглашение о поставках водорода в Европу

«Новатэк» первым из российских компаний заключил соглашение об экспорте водорода в промышленных объемах в Европу. Об этом пишет «Коммерсант».

«Новатэк» НОВАТЭК и немецкая Uniper SE подписали соглашение об основных условиях поставки 1,2 млн тонн «голубого» аммиака в год. Поставки топлива будут производиться с будущего проекта «Обский ГХК» на Ямале. Несмотря на то, что соглашение с немецкой компанией не является окончательным контрактом, оно имеет юридическую силу и становится обязывающим документом, который необходим для принятия окончательного решения по инвестициям Обского ГХК.

Аммиак будет поступать в Германию на перспективный импортный терминал Uniper в Вильгельмсхафене. Там он уже будет преобразован в азот и газообразный водород, который будет отправляться конечным потребителям.

По проекту, Обский ГХК будет производить 2,2 млн тонн аммиака и 130 тыс. тонн водорода в год. Запуск первой очереди должен быть в 2026 году, вторая запустится в 2027 году.

Дмитрий Акишин из Vygon Consulting считает, что удельные инвестиции в «голубой» аммиак и СПГ сопоставимы, так как находятся в районе $1000 за тонну.

В начале декабря «Новатэк» подписал соглашение с японской Saibu Gas о намерениях по перевалке СПГ на приемном терминале Hibiki. После этого газ будет перегружаться с более крупных танкеров на средние и отправляться в Китай.