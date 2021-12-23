Еврокомиссия получила запрос от Украины обязать «Газпром» продать газ в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) подтвердила получение жалобы «Нафтогаза» в отношении «Газпрома» с требованием обязать российскую компанию продать в ЕС крупные партии газа с прокачкой через Украину. Об этом ТАСС сообщила представитель ЕК Мария Тсони.

«Мы получили эту жалобу, и мы оценим ее на основании наших стандартных процедур», — заявили в ЕК.

В «Нафтогазе» уверены, что цель «Газпрома» — это создание искусственного дефицита газа и давление на Евросоюз для скорейшего запуска газопровода «Северный поток — 2» без соблюдения требований европейского законодательства.

Цены фьючерсов на газ в Европе заметно растут в последние дни. Накануне стоимость фьючерсов на газ за январь впервые за всю историю наблюдений приблизилась к $2200, обновив тем самым исторический максимум.

22 декабря «Газпром» снова отказался от бронирования мощностей «Ямала-Европы» — этого не произошло ни во время регулярной, ни во время дополнительной сессии. Этот газопровод, пролегающий через территорию Польши и ведущий в Германию, представляет собой один из ключевых маршрутов поставок российского газа в Европу. В 2020 году долгосрочный договор «Газпрома» и польской PGNiG истек, поэтому в этом году российская компания бронировала мощности газопровода через аукцион.