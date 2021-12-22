Украина договорилась о поставках газа из Европейского союза

Управляющая украинским газоснабжением компания «Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о поставках на Украину до 8 млн кубометров газа ежедневно, сообщил глава компании Сергей Макогон в Facebook.

«Оператор ГТС Украины» и оператор ГТС Венгрии FGSZ заключили соглашение о взаимодействии по введению с 1 января 2022 гарантированных мощностей для транспортировки природного газа в направлении Венгрия-Украина. Для меня лично самое важное в этом соглашении — это создание для отечественных трейдеров возможности доступа к газу из LNG-терминала на острове Крк (Хорватия) и, соответственно, диверсификация источников поставок газа в Украину», — заявил Макогон.

Кроме того, Макогон оценил уровень дополнительного ежедневного импорта газа.

«Это, например, как дневной объем потребления газа в Киеве, который является крупнейшим потребителем газа. Вместе с имеющимися суточными мощностями из Словакии (27 млн кубометров) общий объем гарантированной мощности для импорта газа в Украину увеличится до 35 млн кубометров в сутки», — заявил Макогон, отметив, что поставки газа будут осуществляться в рамках тестовых трех месяцев.

Ранее «Газпром» сообщил о выполнении обязательств по транзиту газа через Украину.