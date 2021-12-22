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В Сочи увеличили курортный сбор

В Сочи повысят курортный сбор в 2022 году до 50 рублей

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Артур Лебедев/РИА «Новости»

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края приняли поправки в краевой закон, предусматривающие увеличение размера курортного сбора. Так, в 2022 году размер курортного сбора в Сочи будет увеличен с 10 до 50 рублей в сутки, на остальных курортах Кубани, входящих в зону эксперимента, до 30 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя заксобрания региона Юрий Бурлачко.

По его словам, величина курортного сбора по-прежнему будет демократичной и доступной каждому отдыхающему.

«Но с учетом ежегодно растущего турпотока это выльется в суммы, вполне достаточные для того, чтобы заметно преобразить вид наших курортов, сделать их привлекательнее и повысить конкурентоспособность на мировом и российском рынках туруслуг», — уточнил Бурлачко.

Курортный сбор на Кубани ввели в середине 2018 года, его размер составляет 10 рублей с человека в сутки, исключение по закону составляют жители Краснодарского края. Уточняется, что в 2020 году было собрано 38,5 млн рублей курортного сбора, что на 10% выше планового показателя. Полученные средства направляют на благоустройство территорий Краснодарского края, который является основным курортным регионом России.

Ранее стало известно, что в правительстве посчитали, что не нужно снижать НДС вдвое, до 10% для туристической отрасли. Отмечается, что снижение НДС в этой отрасли привело бы к потерям федерального бюджета в размере более 37 млрд рублей в год.

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