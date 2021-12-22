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В структуре «Ростеха» сообщили об исчезновении 10 самолетов

РБК: структура «Ростеха» недосчиталась 10 самолетов спецназначения в Казани

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Егор Алеев/ТАСС

Первый заместитель генерального директора обнинского научно-производственного предприятия (ОНПП) «Технология» им. А.Г. Ромашина (дочерней компании госкорпорации «Ростех») Алексей Будыкин рассказал о пропаже десяти легких самолетов аграрного назначения Т-500, сообщает РБК.

Самолеты были заказаны обнинским научно-производственным предприятием «Технология» у казанской компании «МВЕН». Пропажа самолетов была обнаружена 13 декабря в ходе судебной экспертизы. Девять из десяти самолетов числились под арестом «в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с «МВЕН» и должны были находиться на территории Казанского авиазавода имени Горбунова, исчез также и десятый, выставочный, образец.

В связи с этим ОНПП обратилось в полицию с заявлением о розыске самолетов и рассмотрении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконных действий в отношении имущества, находящегося под арестом, пояснил Будыкин. По данному факту проводится доследственная проверка.

По оценке приставов, стоимость самолетов составляет 165 млн рублей. В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что информированы о случившемся и готовы оказать необходимое содействие следственным органам. В «МВЕН» отказались от комментариев.

По информации «Ростеха», легкомоторный самолет сельскохозяйственного назначения Т-500 (МВ-500) предназначен для работ там, где применение наземной техники затруднено или признано нерациональным. Он впервые поднялся в воздух в 2017 году на авиасалоне МАКС, в 2018-м прошел сертификацию и стал первым за постсоветскую историю России специализированным воздушным судном аграрного назначения. Т-500 может использоваться для проведения авиахимработ, мониторинга окружающей среды, обследования крупных промышленных объектов, воздействия на погоду, обработки лесов от вредителей и ликвидации разливов нефти, а также доставлять грузы в труднодоступные районы.

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