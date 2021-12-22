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Финансист Солодков предупредил россиян о рисках при хранении сбережений в валюте

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Хранить деньги в валюте следует только в случае уверенности в том, что она укрепится в ближайшем будущем. В противном случае это слишком рискованно и может быть невыгодно. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков.

«Сегодня реальная процентная ставка в России имеет отрицательное значение. Есть, правда, шанс, что в скором будущем из-за конкуренции на рынке ставки по рублевым депозитам возрастут», — рассказал эксперт.

По его словам, невозможно предугадать конкретный отрезок времени, когда подобную операцию можно совершить. Этом связано с противоречивым внешним фоном с высокими геополитическими рисками. Вместе с тем Солодков рекомендовал не хранить деньги дома и вложить их в облигации и рублевые ОФЗ.

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что из принципа хранит свои личные сбережения в рублях. Она отметила, что ЦБ, снижая инфляцию, работает над тем, чтобы рублевые сбережения были наиболее привлекательны.

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