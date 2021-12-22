В России на фоне холодов вырос спрос на валенки и шапки-ушанки

Россияне из-за холодной зимы в декабре стали активно покупать традиционные теплые вещи, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Wildberries. Популярностью пользуются валенки, шапки-ушанки, пуховые платки, шали, шубы.

Продажи валенок с 1 по 20 декабря выросли в 2,5 раза (в количественном выражении) по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, галош – в два раза, а шапок-ушанок – в три раза.

Спрос на традиционные русские пуховые платки и шали вырос в два раза, а на шубы – в четыре раза, добавили в пресс-службе. При этом самой большой популярностью этой зимой пользуются экошубы из искусственного меха: в декабре их купили в два раза больше, чем натуральных шуб. Самые востребованные модели стоят от 7 до 20 тыс. руб.

Активнее всего шубы покупают в Костромской (рост продаж в штуках в восемь раз год к году) и Кировской (в семь раз) областях, а также в Карачаево-Черкесии (в семь раз), Кабардино-Балкарии (в шесть раз) и Бурятии (в шесть раз).

На этой неделе москвичей ждут сильные морозы, говорил ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Самым холодным днем, по его прогнозу, на этой неделе станет 22 декабря. В ночь на среду температура может опуститься до -22°C, а после полудня составить -19°C, что на 10-12°C ниже среднесуточной нормы.