Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Мишустин рассказал об уровне коллективного иммунитета к COVID-19 в России 16:39
Эксперты назвали районы Москвы, где цены на жилье будут расти быстрее рынка 16:39
Роспотребнадзор рекомендовал провести новогодние праздники в кругу семьи 16:35
Фигуристка Куракова рассказала, как на нее накричал знаменитый хореограф Ришо 16:35
В Роспотребнадзоре назвали регионы с самой высокой заболеваемостью COVID-19 16:34
В Госдуме отреагировали на критику ретро-формы сборной России бывшим финским... 16:32
Путин подписал закон о расширении полномочий полиции 16:32
В США готовят санкции против России 16:30
В Роспотребнадзоре рассказали о главном отличии «омикрона» от других... 16:28
Куракова: на Гран-при в Сочи еле дожила до конца проката, никогда не было... 16:28

Цена на газ впервые в истории взлетела выше $2000 за тысячу кубометров

close
100%
Bela Szandelszky/AP

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь превысила отметку $2000 за тысячу кубометров впервые за всю историю наблюдений, следует из данных биржи ICE.

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 17,1% по сравнению со вчерашним значением ($1716,7), серьезно превысив значение в $2000. На 15.36 мск цена газа достигла рекордных $2050 за тысячу кубометров.

При этом на открытии торговой сессии стоимость фьючерсов лишь только приближалась к отметке $1800. Далее проследовало небольшое снижение до $1750, а затем цена поднялась до $1869,5 к 11.37 мск. После этого начался резкий рост. Последний раз рекордного значения цена на газ достигала 6 октября.

Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг топливного дефицита в ЕС. В случае прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у потребителей в Европе останется лишь маршрут «Северный поток — 1», посчитали эксперты накануне. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть