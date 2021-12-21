Цена на газ впервые в истории взлетела выше $2000 за тысячу кубометров

На торгах 21 декабря цена фьючерсов на газ за январь превысила отметку $2000 за тысячу кубометров впервые за всю историю наблюдений, следует из данных биржи ICE.

Цена фьючерсов на газ в Европе выросла на 17,1% по сравнению со вчерашним значением ($1716,7), серьезно превысив значение в $2000. На 15.36 мск цена газа достигла рекордных $2050 за тысячу кубометров.

При этом на открытии торговой сессии стоимость фьючерсов лишь только приближалась к отметке $1800. Далее проследовало небольшое снижение до $1750, а затем цена поднялась до $1869,5 к 11.37 мск. После этого начался резкий рост. Последний раз рекордного значения цена на газ достигала 6 октября.

Резкое сокращение бронирования мощностей по трубопроводу «Ямал — Европа» усугубит ситуацию вокруг топливного дефицита в ЕС. В случае прекращения транзита российского газа через ГТС Украины у потребителей в Европе останется лишь маршрут «Северный поток — 1», посчитали эксперты накануне. Эти факторы, вкупе с нехваткой свободных объемов топлива у «Газпрома», могут привести к энергетическому коллапсу, при котором биржевые цены на газ в Европе пробьют отметку $3 тыс. за тысячу кубов уже в начале 2022 года.