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На Украине отказ «Газпрома» увеличить транзит газа назвали шантажом

Оператор ГТС: «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности, чтобы шантажировать Европу

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Alik Keplicz/AP

Руководитель «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что отказ «Газпрома» не увеличивать транзит природного газа в Евросоюз через территорию Украины делается с целью шантажа ЕС. Об этом он написал в своем Facebook.

«Несмотря на заоблачные цены на газ в ЕС ($1.8 за тыс. куб. м) и имеющиеся свободные транзитные мощности «Газпром» отказался бронировать дополнительные мощности на январь. Выводы очевидны — шантаж Европы продолжается с целью скорейшей сертификации «Северного потока — 2»», — написал Макогон.

Он подчеркнул, что «Газпром» не планирует увеличивать транзит свыше 109 млн. куб. м в сутки, что предусмотрено действующим контрактом.

Ранее Макогон заявил, что физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, предусматривающий транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й год на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.

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