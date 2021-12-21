В России подорожала «Селедка под шубой»

Ингредиенты для салата «Селедка под шубой», который россияне традиционно готовят на Новый год, подорожали за год на 16%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «СберМаркет».

Так, чтобы приготовить салат на пять порций, придется потратить 453 руб. В то время как в прошлом году ингредиенты можно было приобрести за 389 руб.

В традиционный рецепт салата «Сельдь под шубой» входят свекла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и сельдь.

В текущем году значительно подорожала сельдь — на 70 рублей в среднем по России, до 162 рублей. Цены на овощи в среднем остались на уровне 2020 года. Сейчас 10 яиц можно приобрести за 71 руб., килограмм картофеля — за 83 руб., 500 грамм лука — за 15 руб., 500 грамм моркови — за 19 руб., килограмм свеклы — за 35 руб., упаковку майонеза — за 68 руб.

Ранее сообщалось, что россиянам выплатят пенсии, зарплату и премии под Новый год.