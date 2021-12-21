Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Москве произошло массовое ДТП на Третьем транспортном кольце 10:37
Черчесов о запрете Карпина на сахар в сборной России: это путь... 10:35
Фермер принес домой маленьких леопардов, перепутав их с котятами 10:32
ГИБДД оценила эффективность скрытого патрулирования 10:31
В Омске дуэль на рапирах закончилась операцией на мозге 10:29
В итальянском клубе отреагировали на новость об интересе к Кокорину 10:26
На Украине отказ «Газпрома» увеличить транзит газа назвали шантажом 10:25
В России ожидают от США достижения понимания по гарантиям безопасности 10:25
Отравление на заводе по сборке iPhone привело к массовым протестам 10:19
СК Белоруссии завел уголовное дело в связи с нападением на посольство... 10:12

В России подорожала «Селедка под шубой»

В России ингредиенты для салата «Селедка под шубой» подорожали за год на 16%

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Depositphotos

Ингредиенты для салата «Селедка под шубой», который россияне традиционно готовят на Новый год, подорожали за год на 16%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «СберМаркет».

Так, чтобы приготовить салат на пять порций, придется потратить 453 руб. В то время как в прошлом году ингредиенты можно было приобрести за 389 руб.

В традиционный рецепт салата «Сельдь под шубой» входят свекла, морковь, куриные яйца, майонез, репчатый лук, картофель и сельдь.

В текущем году значительно подорожала сельдь — на 70 рублей в среднем по России, до 162 рублей. Цены на овощи в среднем остались на уровне 2020 года. Сейчас 10 яиц можно приобрести за 71 руб., килограмм картофеля — за 83 руб., 500 грамм лука — за 15 руб., 500 грамм моркови — за 19 руб., килограмм свеклы — за 35 руб., упаковку майонеза — за 68 руб.

Ранее сообщалось, что россиянам выплатят пенсии, зарплату и премии под Новый год.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть