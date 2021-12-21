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Мутко: цены на жилье в 2022 году войдут в нормальный цикл

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко заявил, что цены на жилье в будущем году замедлится, а в некоторых субъектах РФ и вовсе перестанет расти. «Цены на жилье в 2022 году «войдут в нормальный цикл» и будут расти не более чем на уровень инфляции, а в некоторых регионах, с небольшим спросом на жилье, рост цен может остановиться», — отметил представитель госкомпании в интервью РБК.

При этом Мутко добавил, что такой прогноз станет возможным, если меры правительства и Центрально банка России (РФ) остановят рост инфляции.

По данным Росстата, на конец сентября цены на новостройки в России выросли на 22% в годовом выражении — до 93,5 тыс. руб. за квадратный метр.

Мутко объяснил такой большой рост введением льготной ипотеки, а также увеличением себестоимости строительства и стоимости рабочей силы.

Ранее сообщалось, что в 2021 году средняя площадь квартир в московских новостройках масс-маркета уменьшилась на 6 кв. м. На фоне рекордных цен на квартиры, подорожавшей ипотеки и резко возросших расходов застройщики таким образом пытались поддержать спрос на первичное жилье.

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