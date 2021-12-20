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В Госдуму внесен законопроект о выплатах в 10 тыс. рублей семьям с детьми

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Георгий Шишкин/РИА «Новости»

Депутаты фракции »Справедливая Россия — За правду» внесли в Госдуму законопроект, который предполагает введение ежемесячной выплаты в размере 10 тыс. на каждого члена семьи, где воспитываются несовершеннолетние дети, следует из документа, опубликованного на сайте думской электронной базы.

Авторы инициативы предлагают ввести подобный ежемесячный базовый доход с 1 января 2022 года. Вместе с тем предлагается установить ежегодную индексацию выплаты «на индекс роста потребительских цен не позднее 1 февраля очередного календарного года».

По словам депутатов, законопроект коснется до 60 млн человек, а общий объем максимально возможных расходов составит 7,2 млрд рублей в год.

Ранее сообщалось, что в Государственной думе рассмотрят законопроект «О ежегодной предновогодней пенсионной выплате», подготовленный комитетом по труду, социальной политике и делам ветеранов.

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