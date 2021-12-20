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«Аэрофлот» надеется выйти на операционную окупаемость в 2022 году

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Сергей Пивоваров/РИА «Новости»

Группа «Аэрофлот» надеется выйти на операционную окупаемость в 2022 году, хотя внешних предпосылок для достижения хороших финансовых результатов немного. Об этом заявил гендиректор группы Михаил Полубояринов.

«Этот год мы, скорее всего, как и прошлый, закончим без прибыли, но с результатом существенно лучшим. Наша задача в 2022 году — реализовать все необходимые мероприятия для скорейшего выхода на операционную окупаемость, хотя бы «ноль плюс», но внешних предпосылок к тому, чтобы достичь хороших финансовых результатов, к сожалению, немного», — передает слова Полубояринова ТАСС.

При этом руководитель группы «Аэрофлот» отметил, что компания не планирует дополнительного выпуска акций и надеется обойтись без прямого государственного финансирования.

«Мы не планируем дополнительного выпуска акций. Надеюсь, нам не потребуется госфинансирование. Но опять же, нестабильность рыночной ситуации и рост стоимости топлива могут привести к самым разным последствиям. Сегодня у нас достаточно возможностей, чтобы подстраховаться на случай неблагоприятных ситуаций. Так, мы планируем привлечь госгарантию на следующий год, но это страховочная мера», — добавил гендиректор группы.

По словам Полубояринова, одной из ключевых задач группы на 2022 год станет «реализация комплекса антикризисного управления с учетом непременного сохранения пунктуальности, высокого уровня сервиса, а также высококвалифицированного трудового коллектива».

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