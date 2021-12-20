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СберПервый улучшил пакет услуг и условия по тарифам

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Максим Блинов/РИА «Новости

Премиальный формат обслуживания СберБанка, СберПервый расширил доступ к своим сервисам и обновил пакет услуг.

СберПервый выровнял порог доступа к премиальному обслуживанию в Москве и регионах. Теперь клиенты смогут получить доступ, если их суммарный баланс на картах, счетах, вкладах, инвестиционных и страховых продуктах составляет не менее 10 млн рублей в последний день месяца. Также теперь бесплатное премиальное обслуживание доступно клиентам, у которых ежемесячный оборот по картам превышает 600 тысяч рублей.

«Премиальный сегмент обслуживания — самый быстрорастущий и конкурентный на российском рынке. Поэтому мы очень рады представить обновлённый тариф и новые сервисы, чтобы задать высокие стандарты и укрепить нашу лидирующую позицию», — отметила руководитель СберПервого Мария Поденко.

Также СберПервый расширил набор привилегий в рамках своего пакета услуг. Все клиенты получают самый высокий уровень в программе лояльности «Больше, чем Спасибо». Бонусы можно обменивать по курсу 1 бонус = 0,8 рубля.

Стоит отметить, что клиентам начисляется 10% бонусов от СберСпасибо при оплате такси и топлива на АЗС, а платежи ЖКХ, образовательных и других услуг для юридических лиц производятся без комиссии.

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