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Россию уличили в попытке усугубить энергетический кризис в Европе

Bloomberg: действия «Газпрома» заставят Европу отбирать газ из истощенных хранилищ

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Global Look Press

Энергетический кризис в Европе может усугубиться из-за сокращений поставок российского газа в Германию по основному транзитному маршруту, через газопровод «Ямал-Европа», пишет Bloomberg.

В статье говорится о том, что энергетический кризис и так уже побудил металлургические заводы и производителей удобрений в Европе сократить объемы производства. Если же «Газпром» не зарезервирует дополнительные мощности, это вынудит Европу выводить еще больше газа из своих и без того истощенных хранилищ. По информации издания, они заполнены всего на 60%, что является рекордно низким показателем для этого времени года.

На 20 декабря «Газпром» заказал транзитные мощности польского участка газопровода «Ямал-Европа» в минимальном значении. Как сообщает Bloomberg, всего будет использовано 4% от пропускной способности магистрали.

Россия также отказалась от резервирования дополнительных мощностей для увеличения поставок газа через Украину.

Ранее сообщалось, что поставки российского газа в Германию по трубопроводу «Ямал — Европа» существенного сократились на фоне приближения европейского газового рынка к пиковому зимнему спросу. По прогнозам, в конце декабря температура в Европе ненадолго упадет ниже сезонных норм.

20 декабря цена газа в Европе превысила $1900 за 1 тыс. кубометров.

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