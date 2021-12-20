«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину в январе

«Газпром» заказал на январь 21,6% предложенных Украиной мощностей по транзиту природного газа, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на GSA Platform и RBP.

Из предложенных 89,1 млн куб.м в сутки «Газпром» забронировал только 19,28 млн кубометров по трубопроводу «Ямал — Европа» через Польшу.

Также остались невостребованными транзитные мощности «Оператора ГТС Украины» через газораспределительные станции «Суджа» (до 9,8 млн куб. м в сутки) и «Сохрановка» (до 5,2 млн куб. м в сутки).

Ранее глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон заявил о том, что в 2021 году физический транзит российского газа через Украину будет на треть меньше, чем годом ранее.

До этого «Газпром» сообщал, что компания досрочно выполнила свои обязательства перед Киевом по транзитному договору за 2021 год.

«Газпром» и «Нафтогаз» подписали контракт в конце 2019 года, предусматривающий транзит через территорию Украины по 40 млрд куб. м газа ежегодно с 2021-го по 2024-й год на основе правила «Качай или плати»: «Газпром» оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.