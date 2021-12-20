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Депутат Нилов объяснил высокие цены существованием «овощных черкизонов»

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА «Новости»

Из-за овощных рынков, работающих в российских регионах в старых форматах, фермеры и владельцы личных подсобных хозяйств не могут реализовать свою продукцию. В конечном счете это приводит к росту цен на продукты, заявил в интервью «Газете.Ru» первый зампредседателя аграрного комитета Госдумы Олег Нилов.

«Помните был в Москве рынок Черкизон? Вещевой рынок, его прикрыли в конце концов, но остались в каждом городе, в каждом регионе свои черкизоны. Овощные черкизоны. Масштаб поменьше, но суть та же — они категорически не заинтересованы в конкуренции, они хотят остаться монополистами и диктовать всем свои цены», — объяснил парламентарий.

По словам Нилова, именно из-за таких монополистов фермеры не могут попасть в торговые сети, на розничные площадки, сельскохозяйственные ярмарки. То участие малых аграриев в существующей торговле является, по мнению депутата, лишь имитацией открытого рынка.

Депутат считает, что обороты подобных «овощных черкизонов» — сотни миллиардов рублей, но при этом не ясно, сколько они платят налогов с такой выручки.

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