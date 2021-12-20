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ЦБ предложил привязать проценты с остатка на карте «Мир» к ключевой ставке

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Центробанк предлагает начислять гражданам с низкими доходами проценты на остаток по карте «Мир» чуть ниже ключевой ставки, заявил зампред регулятора Владимир Чистюхин во время выступления в Госдуме.

Сегодня ставка по текущим счетам около 2-3%. Зачастую она привязана к счетам, находящимся на зарплатных картах, где она может достигать и вовсе 0,01% или даже 0%.

«Начать я хочу с продукта для граждан с низким уровнем доходов, чьи счета привязаны к карте «Мир». В рамках данного продукта предполагается по лимитированному объему обязательное начисление процентов чуть меньше ключевой ставки», — отметил зампред ЦБ.

По его словам, на эти проценты не будет комиссий при снятии наличных, а также для переводов и платежей до 15 тыс. рублей в месяц. При этом размер депозита для малообеспеченных граждан предлагается ограничить суммой в 100 тыс. рублей.

Чистюхин добавил, что определенная сумма остатка по счетам будет защищена от списания. Однако какая сумма будет находиться под защитой – пока неизвестно.

В конце ноября зампред ЦБ России Ольга Полякова заявила, что банк предлагает разработать механизм специального банковского вклада для малообеспеченных людей с привязкой к инфляции.

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