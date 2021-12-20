Арабские фонды покинули капитал «Вертолетов России»

Арабские фонды вышли из капитала компании «Вертолеты России», получив половину доли в конструкторском бюро компании, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Фонды ОАЭ не являются акционерами «Вертолетов России» и являются на 50% акционерами отдельной компании с «Вертолетами России» по легкому вертолету VRT-500 и по беспилотной авиационной системе VRT-300», — отметил глава Минпромторга.

Компания «Ростех» продала 12% акций «Вертолетов России» в феврале 2017 года консорциуму РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) и арабских инвесторов. Тогда сумма сделки оценивалась в $300 млн. Уже в ноябре 2021 года холдинг Tawazun из ОАЭ приобрел 50% конструкторского бюро «Вертолетов России» — компанию «ВР-Технологии».

По словам Мантурова, сделка по «ВР-Технологии» оценивается в 459 млн. То есть арабские инвесторы вышли из миноритариев (акционер компании, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компанией) в одном проекте и стали мажоритариями (крупные акционеры, которым принадлежит внушительная часть акций) в другом.

В начале декабря холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова продал пакет акций VK группе «СОГАЗ».