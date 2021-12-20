Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В МИД напомнили о самом большом долге США перед Россией 14:43
Трамп обвинил соратников в помощи следствию о штурме Капитолия 14:43
Плющев рассказал о фаворитах хоккейного турнира на Олимпиаде-2022 14:42
Депутат Нилов объяснил высокие цены существованием «овощных черкизонов» 14:36
В Тольятти при выкапывании могилы нашли расчлененное тело 14:34
Дом звезды «Уральских пельменей» едва не сгорел под Новый год 14:33
Стало известно состояние корвета после пожара на заводе «Северная верфь»... 14:30
Канцлер ФРГ Шольц назвал «Северный поток — 2» экономическим проектом 14:27
В России созданы искусственные мышцы из белка крови 14:27
Агент защитника «Локо» рассказал о желании федерации Армении заиграть... 14:25

Арабские фонды покинули капитал «Вертолетов России»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Артем Сизов/«Газета.Ru»

Арабские фонды вышли из капитала компании «Вертолеты России», получив половину доли в конструкторском бюро компании, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, передает ТАСС.

«Фонды ОАЭ не являются акционерами «Вертолетов России» и являются на 50% акционерами отдельной компании с «Вертолетами России» по легкому вертолету VRT-500 и по беспилотной авиационной системе VRT-300», — отметил глава Минпромторга.

Компания «Ростех» продала 12% акций «Вертолетов России» в феврале 2017 года консорциуму РФПИ (Российский фонд прямых инвестиций) и арабских инвесторов. Тогда сумма сделки оценивалась в $300 млн. Уже в ноябре 2021 года холдинг Tawazun из ОАЭ приобрел 50% конструкторского бюро «Вертолетов России» — компанию «ВР-Технологии».

По словам Мантурова, сделка по «ВР-Технологии» оценивается в 459 млн. То есть арабские инвесторы вышли из миноритариев (акционер компании, размер пакета акций которого не позволяет ему напрямую участвовать в управлении компанией) в одном проекте и стали мажоритариями (крупные акционеры, которым принадлежит внушительная часть акций) в другом.

В начале декабря холдинг USM предпринимателя Алишера Усманова продал пакет акций VK группе «СОГАЗ».

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть