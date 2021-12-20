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Депутат Нилов заявил, что полные холодильники россиян важнее пропаганды в телевизоре

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РИА «Новости»

Безопасность страны напрямую связана с обеспечением населения продовольствием. Об этом в интервью «Газете.Ru» сообщил первый зампредседателя аграрного комитета Госдумы Олег Нилов.

«Я убежден, что государственная безопасность сегодня зависит от холодильника, от полного или пустого. А не от набитого пропагандистами телевизора», — заявил депутат.

Он напомнил про исторические примеры, когда к революционным настроениям приводили именно нищета и голод.

«Так всегда было в России, в 1917 году и в 90-годы. Не было бы нищеты, не было бы таких потрясений и потерь. Холодильник россиянина должен быть полон. Иначе беда», — пояснил парламентарий.

В связи с этим он предлагает новые меры господдержки фермерам, частным хозяйствам: создать для них условия выхода на рынок, чтобы составить конкуренцию крупным сельхозпроизводителям и повлиять на цены в магазинах.

«Поэтому надо поддержать тех, кто сегодня на этом фронте производства продуктов питания. А у нас поддерживают и пиарят не доярок и не трактористов», — подчеркнул Нилов.

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