БКС включил «Роснефть» в список самых привлекательных объектов для инвестирования

Один из крупнейших российских брокеров БКС, наряду с крупнейшими западными инвестиционными банками, включил «Роснефть» в список самых привлекательных объектов для инвестирования. Это следует из отчета компании с прогнозами на 2022 год.

«Компания сохраняет оптимизм в отношении нефтегазового сектора России, в целом, и «Роснефти», как фаворита среди нефтяных компаний, в частности», — говорится в сообщении.

Аналитики БКС считают, что движущей силой экономической активности в России будет нефтяной сектор. Ожидается, что в 2022 году цена на нефть продолжит свой рост – в среднем ожидается $74 – это уровень выше среднегодового уровня за последние 7 лет. БКС считает, что первоначальные опасения рынка по поводу влияния нового штамма коронавируса на спрос на нефть, преувеличены.

Ранее крупнейший американский инвестиционный банк J.P.Morgan включил «Роснефть» в список наиболее предпочтительных для инвестирования компаний мира в 2022 году. «Роснефть» стала единственной компанией энергетического сектора, вошедшей в этот список.

J.P. Morgan отметил в качестве важного фактора привлекательности «Роснефти» реализацию проекта «Восток Ойл». По мнению аналитиков американского банка, этот проект еще практически не учтен в оценке акций «Роснефти». При этом «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%. Еще одним важным фактором инвестпривлекательности «Роснефти» аналитики J.P. Morgan назвали привлекательную дивидендную доходность компании, которую они ожидают на уровне 11-13% в 2022 - 2023 гг.

Второй по величине инвестбанк США – Bank of America Merril Lynch – также добавил «Роснефть» в свой глобальный список. Банк считает, что акции компании обладают потенциалом роста на 40%. Также у нее один из самых низких показателей удельных затрат на добычу на фоне самых больших запасов.

Goldman Sachs также выпустил позитивный отчет по «Роснефти». Среди конкурентных преимуществ компании аналитики банка выделили привлекательную доходность компании, а также потенциал долгосрочного роста добычи. Банк ожидает, что дивиденды «Роснефти» по итогам 2021 года по сравнению с прошлым годом вырастут примерно в 7 раз и еще на 15% и 5% по итогам 2022 и 2023 годов, соответственно.

В целом инвестиционное сообщество высоко оценивает потенциал роста «Роснефти». БКС прогнозирует стоимость GDR компании на уровне 12 долларов, Bank of America Merril Lynch – 11,2 доллара, Raiffeisen Bank – 11 долларов. Morgan Stanley и Goldman Sachs видят ориентир по стоимости акций «Роснефти» на уровне 10,5 долларов за GDR.