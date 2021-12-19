В США заявили, что российские власти готовы к отключению SWIFT

У России есть альтернативы международной межбанковской системе SWIFT, об этом сообщило издание The Economist.

Отмечается, что если Россию отключат от SWIFT, для транзакций будет использоваться российская СПФС — Система передачи финансовых сообщений. А в качестве других вариантов коммуникации между российскими банками и иностранными партнерами издание назвало телекс, телефон и электронную почту.

Западным странам в этом случае будет труднее перестроиться из-за крупных активов на территории РФ — $350 млн. Кроме того, Россия поставляет 35% газа в ЕС.

Как подчеркивает The Economist, решение об отключении России от SWIFT также заставит Китай предметнее заниматься своим аналогом системы в ускоренном режиме.

Ранее в декабре заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.