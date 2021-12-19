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Абрамович купил самый дорогой в России частный самолет

Forbes: Абрамович купил Boeing 787-8 Dreamline за $350 млн

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planespotters.net

Российский миллиардер Роман Абрамович приобрел бизнес-джет Boeing 787-8 Dreamline стоимостью примерно $350 млн, это самый дорогой в России частный самолет, сообщает Forbes.

В самолете всего 50 мест: 30 для гостей, по 10 для охраны и персонала. Площадь воздушного судна составляет 224,4 кв. м, а дальность полета равна 18 418 км при условии, что на борту будут 25 пассажиров. Цвета самолета сдержанные, поскольку, как объяснил собеседник издания, «это сейчас модно» и привлекает меньше внимания.

Отмечается, что самолет построен в 2015 году для нужд частного авиаоператора из Швейцарии Privateair. В мире авиакомпании владеют 250 такими аппаратами, а в России данная модель отсутствует.

Как сообщило издание, каталожная стоимость судна равна $248,3 млн, его дополнительно оснащение обойдется минимум в $100 млн, при этом не исключено, что стоимость может увеличиться в зависимости от конкретных пожеланий миллиардера.

«Модели Boeing 787-8 и 787-9 относятся к категории very VIP, это действительно огромные машины с фантастическими интерьерами. В год Boeing и Airbus производят не более двух-трех подобных бизнес-джетов», — объяснил руководитель проекта BizavNews Дмитрий Петроченко.

Ранее стало известно, что Роман Абрамович возможно получил гражданство Португалии.

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