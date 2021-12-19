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На Украине назвали «грандиозной» идею Запада об отключении России от SWIFT

Кулеба счел «грандиозной» идею Запада об отключении России от SWIFT

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что обсуждаемое странами Запада возможное отключение России от международной банковской системы SWIFT, является «грандиозной» идеей. Соответствующее заявление он сделал в интервью The Washington Post.

«Мне известно из неофициальных бесед с западными чиновниками, что они обсуждают «ядерный вариант» в виде отключения России от SWIFT. Это было бы грандиозно», — заявил министр иностранных дел.

Ранее в декабре заместитель помощника министра обороны США в 2001-2005 годах при президенте Джордже Буше Ян Бжезинский предложил на несколько дней отключить РФ от SWIFT. Данная мера, как считает политик, станет предупреждением для Москвы.

Такое заявление Бжезинский сделал на фоне сообщений о том, что против Москвы готовятся жесткие санкции в случае якобы планируемого «вторжения» России на Украину.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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