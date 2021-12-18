Всемирный банк выделил Украине еще €300 млн

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил заем в размере €300 млн на реформы и восстановление экономики Украины после коронавируса. Об этом сообщается на сайте организации.

В банке уточнили, что эти средства должны пойти на «поддержку критических для экономического восстановления и роста страны реформ, а также для смягчения последствий пандемии COVID-19». Также в организации выразили надежду, что выделенные деньги «предоставят необходимую поддержку тем реформам, которые направлены на содействие более сильному и инклюзивному восстановлению».

«На фоне высокого уровня уязвимости экономики в Украине идет медленное и неравномерное восстановление после потрясения в связи с COVD-19, и мы надеемся, что этот заем окажет необходимую поддержку реформам, направленным на содействие более сильному и всеобъемлющему восстановлению», — сказал Аруп Банерджи, региональный директор Всемирного банка по Восточной Европе.

В организации напомнили, что это второй из подобных кредитов Украине. Первый, на общую сумму $350 млн был одобрен в июне 2020 года для поддержки начала земельной реформы и помощи правительству страны в ускорении роста и инвестиций в этот сектор. Также выделение средств было призвано защитить наиболее уязвимые слои от экономических потрясений, вызванные пандемией.

Ранее уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Украины Юрий Буца сообщил, что Киев попросил у Евросоюза дополнительную финансовую помощь для обеспечения «устойчивого финансирования в ближайшие годы».

До этого украинский президент Владимир Зеленский обнародовал «план трансформации Украины». Содержащиеся в нем более 80 проектов в разнообразных отраслях требуют $277 млрд для реализации. Они касаются развития человеческого капитала, «озеленения» экономики Украины и защиты энергобезопасности государства.

Финансировать этот проект Зеленский предлагает не только из госбюджета, но также привлекая программы международной помощи, кредиты и инвестиции.