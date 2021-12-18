Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Губерниев о психологии Большунова: не нужно прыгать через забор и убегать ото... 15:09
Власти Молдавии заявили, что не имеют отношения к призывам выслать посла России 15:07
Самолеты Минобороны с гражданами РФ, Киргизии и Афганистана вылетели из Кабула... 14:55
Зайцева отреагировала на решение IBU лишить финскую биатлонистку титула чемпионки 14:51
Комик Мирзализаде выставил на продажу свой аннулированный вид на жительство... 14:48
Белоруссия разместит у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО 14:40
Последствия пожара на петербургском корвете «Проворный» сняли... 14:28
Появилось видео уничтожения «Орионом» беспилотника 14:28
Талалаев объяснил, почему упал уровень российского футбола 14:26
Россия и Белоруссия провели патрулирование границ Союзного государства... 14:15

Вице-канцлер ФРГ заявил, что «Северный поток — 2» был «геополитической ошибкой»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было геополитической ошибкой. Об этом он сообщил изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Геополитически «Северный поток — 2» был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против», — сказал он.

По его словам, пока неизвестно, будет ли газопровод открыт — это решение будет принято на основании европейского права. Также судьба проекта окажется под вопросом, если Россия «вновь нарушит территориальную целостность Украины».

Ранее сообщалось, что власти Германии придерживаются позиции дипломатического урегулирования конфликта вокруг Украины, а не его эскалации. Об этом заявил министр финансов ФРГ, лидер Свободной демократической партии Кристиан Линднер.

13 декабря официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт заявил, что необходимо дождаться правовой проверки «Северного потока — 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть