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Европу призвали отказаться от российского газа ради Украины

Politico: ради спасения Украины ЕС следует надавить на РФ с помощью «Северного потока — 2»

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Bela Szandelszky/AP

Европа не может оставаться в стороне, пока нарастает кризис в отношениях между Россией и Украиной, следует надавить на Москву с помощью газопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказывается в статье американского издания Politico.

Авторы статьи напоминают, что в минувшем году ЕС не стал выбирать сторону во время военного противостояния между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха, тем самым позволил России принять активное участие в переговорах о перемирии, а затем контролировать его исполнение. Politico подчеркивает, что в ситуации с Украиной нельзя оставаться в стороне, тем более, учитывая то, что она граничит с европейскими странами. Кроме того, Брюссель и Киев заключили перспективное Соглашение об Ассоциации.

Издание отмечает, что Европейскому союзу необходимо дать понять, чего будет стоить России военное вмешательство на Украине. Предлагается надавить на РФ, заявив о новых санкциях в случае «агрессии», а Германии отключить газопровод «Северный поток — 2». При этом авторы считают, что новый канцлер ФРГ Олаф Шольц мог бы сейчас попытаться повлиять на Москву.

«Германия, возможно, столкнулась бы с дефицитом энергии, но четкий сигнал, что будущее проекта висит на волоске, заставил бы Путина хорошенько подумать», — говорится в статье.

Также отмечается, что Европа также могла бы заставить выполнять Минские соглашения для решения кризиса на востоке Украины.

Ранее сообщалось: украинский депутат признался, как Киев и НАТО намерены бороться с Россией.

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